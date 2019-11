Le laboratoire international d’analyse biomédicale (LIAB) a obtenu le renouvellement de son accréditation selon l’ISO 15189 sous la Référence d’accréditation N°8-4189.17021, délivrée par le Comité Français d’Accréditation « COFRAC ».

La portée d’accréditation comprend les sous-familles de Biochimie, Microbiologie et Hémostase acquise en 2018 et les extensions de sa portée accordées en 2019 pour les sous-familles Hématocytologie et Auto-Immunité, selon un communiqué du LIAB.

Il s’agit, selon le LIAB, d’une « reconnaissance internationale pour sa compétence et son management », dont le but est de satisfaire ses utilisateurs, qu’ils soient patients ou demandeurs (laboratoires, organismes de soins : cliniques, hôpitaux, centres médicaux et d’expertise).

La portée globale d’accréditation du LIAB est disponible sur le site www.cofrac.fr et couvre 74% de l’ensemble des paramètres réalisés au LIAB, précise le communiqué, soulignant que le renouvellement de l’accréditation intervient suite à l’audit d’évaluation du suivi du COFRAC réalisé du 27 au 29 août 2019.

Créé en juin 2012, le laboratoire international d’analyse biomédicale a pour mission d’accompagner patients et professionnels de Santé dans leurs parcours de soin, grâce à des compétences scientifiques et un matériel de pointe.

Le LIAB met à la disposition de ses patients, des professionnels de santé et de ses partenaires son expertise de pointe et des plateaux techniques dotés d’un matériel dernière génération à haute performance, pour la réalisation d’un grand nombre d’analyses biomédicales en un minimum de temps, adaptés aux standards internationaux grâce à la mise en place d’une chaîne pré-analytique, unique au Maghreb.

Le Cofrac est une instance unique d’accréditation en France ayant pour mission de s’assurer de la compe tence et de l’impartialite des organismes d’e valuation de la conformite (OEC), ge ne ralement de signe s comme organismes de « contro le ».

Le Cofrac comprend plus de 180 collaborateurs, plus de 1.800 évaluateurs externes et experts techniques, plus de 3.689 entités accréditées en 2018, dont 73 à l’étranger, ainsi que plus de 130 membres actifs au sein de notre association.