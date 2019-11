Le Royal Mansour Marrakech et la Fondation Jardin Majorelle s’associent pour présenter une collection capsule de prêt-à-porter baptisée « One of a Kind ». Ces pièces uniques sont brodées à la main par les femmes de l’association « Cœur Maghrébin ». Ces artisanes, qui collaborent avec la Fondation Jardin Majorelle depuis déjà plusieurs années, participent à la formation de jeunes femmes de la commune de Tazert à la broderie traditionnelle marocaine et favorisent ainsi leur autonomie.

Cette vitrine éphémère qui prendra ses quartiers au cœur du Palace, présentera des créations exclusives imaginées par la boutique de la Fondation Jardin Majorelle, dans un espace d’exposition aménagé expressément pour accueillir des pièces et accessoires originaux, mettant en avant le savoir-faire ancestral préservé par ces brodeuses.

Par ce partenariat, le Royal Mansour Marrakech et la Fondation Jardin Majorelle souhaitent mettre en commun leurs valeurs et renforcer leur positionnement d’acteurs majeurs dans le rayonnement culturel marocain et la valorisation de l’art traditionnel, tout en soutenant activement la vie associative de Marrakech et de sa région.

Cette opération, initiée par l’Association des Amis de la Fondation Jardin Majorelle, s’inscrit dans le projet d’extension de l’atelier des brodeuses de « Cœur Maghrébin », au profit desquelles une part des bénéfices sera consacrée.