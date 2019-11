L’emprunt international lancé par le Maroc le 21 novembre dernier, pour un montant de 1 milliard d’euros et d’une maturité de 12 ans, a été un très gros succès : un taux d’intérêt limité à 1,5% (soit le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc), couplé à un engouement sans précédent des investisseurs internationaux. L’émission de l’eurobond a été sursouscrite plus de 5 fois (5,3 milliards d’euros) par plus de 285 investisseurs (et pas n’importe lesquels : gestionnaires de fonds, compagnies d’assurances, fonds de pension…).

Ces résultats donnent au Maroc une place de choix sur le marché de la dette souveraine. ‘‘Nous ne comparons plus avec l’Afrique ou bien le monde arabe. Les conditions obtenues par le Maroc sont bien meilleures que celles accordées à un certain nombre de pays européens. Mieux, le coût [taux d’intérêt] négocié lors de cette sortie est pratiquement quatre fois inférieur à celui supporté par certains pays de la région’’, indique un haut responsable au ministère des Finances cité par Le360.

Le verdict des marchés sonne comme une douche froide pour certains commentateurs, y compris dans le milieu des affaires, qui broient du noir en dressant souvent un tableau apocalyptique de la situation économique du pays

…Et Moody’s le confirme

Moody's Investors Service (« Moody's ») a attribué une notation senior non garantie (Ba1 stable) à l'emprunt international du Maroc. Cette notation a été attribuée avec l'emprunt. Elle a été initiée par Moody's Investors Service et n'a pas été demandée par l'entité notée, précise l'agence de notation.