L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a tenu, mardi, son Conseil d’administration, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêt, Aziz Akhannouch et en présence du ministre délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudyi, ainsi que des représentants des autres départements ministériels, membres du Conseil.

Lors de ce Conseil, le directeur général de l’ANFCC, Karim Tajmouati, a présenté les différents points inscrits à l’ordre du jour, indique un communiqué de l’ANFCC, précisant que cette présentation a mis en exergue les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2018 et la synthèse des principales réalisations de l’année, qui ont connus des augmentations significatives par rapport à l’exercice 2017, avec 8% pour l’établissement des titres fonciers et 20% pour les recettes.

A cette occasion, Tajmouati a fait état de l’importante production de titres fonciers dans le monde rural qui a connu une hausse de 13% par rapport à l’exercice 2017, précise la même source. Le directeur général a également exposé l’état d’avancement des projets structurants, dont notamment la dématérialisation des procédures et des échanges avec les usagers et les partenaires professionnels de l’agence, le développement du nouveau système d’information, ainsi que la refonte du système d’archivage. Après discussion, le Conseil a arrêté les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2018, a adopté les réalisations 2018 ainsi que l’ensemble des résolutions proposées par l’ANCFCC.

L’ensemble des membres du Conseil, ont exprimé à l’unanimité, leur satisfaction quant aux résultats positifs enregistrés, ainsi que pour l’avancement nominal des différents projets engagés par l’ANCFCC, ajoute le document. Avant de clôturer le Conseil, Akhannouch a salué les efforts déployés par l’ANCFCC, et a tenu à remercier tout particulièrement l’ensemble du personnel de l’Agence quant à sa mobilisation et la capacité d’adaptation dont il a fait preuve, ainsi que sa contribution aux performances réalisées et à la réussite de l’ensemble des projets, notamment celui portant sur la digitalisation, conclut le communiqué.