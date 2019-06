La compagnie aérienne Emirates Airlines a mis en place pour l’été une deuxième rotation quotidienne entre Dubaï et Casablanca, afin de répondre à la demande saisonnière croissante.

Jusqu’au 26 octobre 2019, la compagnie émiratie opère un vol supplémentaire par jour entre sa base à Dubai et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opéré en Boeing 777-300ER pouvant accueillir 8 passagers en Première, 42 en classe Affaires et 310 en Economie. Les départs sont programmés à 3h10 pour arriver à 8h20, les vols retour quittant le Maroc à 19h45 pour se poser le lendemain à 6h15.

Emirates Airlines propose aussi sur cet axe une rotation en Airbus A380 décollant à 7h25 (arrivée à 12h45) et revenant de Casablanca à 14h45 (arrivée le lendemain à 1h15). Elle reste sans concurrence sur cette route, Casablanca étant également reliée à Doha par Royal Air Maroc et Qatar Airways, à Mascate par Oman Air, à Abou Dhabi par Etihad Airways et au Bahreïn par Gulf Air.

La compagnie aérienne souligne dans un communiqué que son personnel navigant multinational est composé de plus de 400 Marocains. Les passagers de Première et classe Affaires pourront « déguster quantité de plats d’inspiration locale, tels que la Harira, les salades marocaines ainsi que le Tajine de poisson en plat principal ». En Classe Economique, ils pourront « savourer un délicieux poisson à la Chermoula »

Au cours des douze derniers mois, pas moins de 280.000 passagers ont voyagé depuis le Maroc à bord de vols Emirates, pour se rendre dans pas moins de 150 destinations différentes, dont notamment Dubaï, Shanghai, Djeddah, Guangzhou et Séoul.