Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication prévoit de lancer un nouvel événement. Il s’agit d’un Salon international du livre Enfant et jeunesse, dont la première édition est programmée du 14 au 22 novembre prochains à l’espace Anfa Park à Casablanca.

Selon les premières informations, quelque 150 exposants sont attendus à cette exposition dont les objectifs sont, entre autres, de promouvoir la littérature jeunesse marocaine et internationale, encourager la lecture chez les enfants et les jeunes, établir des rencontres entre les jeunes lecteurs et leurs auteurs préférés, appuyer les efforts d’éducation littéraire et artistique, propulser l’industrie du livre jeunesse…