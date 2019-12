Cinq nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration de l’agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), selon le décret du chef de gouvernement publié récemment au Bulletin Officiel.

Il s'agit de l'expert Ahmed Khaouja, du PDG de Medi 1 TV, Hassan Khiyar, du PDG de HPS, Mohamed Horani, du PDG de COSUMAR, Mohamed Fikrat et de Fatima Bargach.

Pour rappel l’ANRT est l’établissement public chargé de la régulation et de la réglementation du secteur des télécommunications. Elle est instituée auprès du Chef du Gouvernement et est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière