Selon les chiffres publiés par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), le mois de novembre a enregistré 13 309 véhicules neufs vendus, soit une baisse de 3,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Le cumul annuel est porté à 143 993 enregistrant une baisse de 6,99%.



Le segment des véhicules particuliers (VP) affiche un volume de 128 023 unités vendues, et recule ainsi de 9,83%. Celui des véhicules utilitaires légers (VUL), plus avantageux, culmine à 15 970 unités écoulées, soit une hausse de 24,51%.



Dans le Top 10 du segment VP, Dacia arrive en tête avec 38 639 voitures vendues, soit une baisse de 9,48%. Suivie de Renault avec 18 637 d’unités vendue, qui enregistre une baisse de 6,16%. Le groupe Renault totalise ainsi 44,74% de parts de marché les deux marques confondues.



Peugeot a cédé 9 314 unités, réalisant une croissance de 1,76%. Pas de grands changements chez Hyundai qui arrive en 4ème position avec 8 885 immatriculations. Volkswagen se retrouve à la 5ème place avec 8 197 voitures vendues affichant une baisse de 20,69%.



Bonne performance pour Citroën qui occupe la 6ème position avec 6 787 unités écoulées et affiche une hausse de 16,06%. Fiat arrive à la 7ème position à 5 183 immatriculations, avec un recul de 31,41%. Avec 4 140 voitures écoulées, Toyota arrive à la 8ème position, soit un recul de 8,24%. Nissan est 9ème avec 3 704 unités vendues et une régression de 35,48%. Ford est à la 10ème place avec 3 337 immatriculations et un recul de 48,21%