Infomédiaire Maroc – La secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afilal, a annoncé qu’un budget de plus de 1 milliard de dirhams a été alloué pour la réalisation de projets en milieu rural visant à porter à 97% le taux national d’approvisionnement en eau potable, à fin 2018.

Intervenant à la Chambre des représentants, Afilal a affirmé que le plan national de l’eau, qui comprend un certain nombre de mesures, repose notamment sur la maîtrise de la demande en eau, le développement de l’offre et la préservation des ressources en eaux superficielles et souterraines et la lutte contre la pollution et les effets des changements climatiques.

Rédaction Infomédiaire