Infomédiaire Maroc – Les projets d’installation d’une annexe de l’université Mohammed V au Qatar et de création d’une université maroco-qatarie au Maroc ont été au centre d’entretiens entre le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, et le ministre qatari de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Mohammed Abdul Wahed Al Hammadi.

Ces entretiens ont porté, également, sur la possibilité de recrutement par contrat d’enseignants marocains pour exercer au Qatar, souligne un communiqué du ministère de l’Education nationale, notant que les 2 parties ont convenu de créer une commission pour l’élaboration d’un projet d’accord de coopération entre les deux pays portant sur l’échange des expériences et d’informations sur les systèmes pédagogiques des 2 pays.

Rédaction Infomédiaire