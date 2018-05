Infomediaire Maroc – L’opérateur historique du Burkina Faso « ONATEL-SA », filiale du groupe Maroc-Télécom, et UBA (United Bank for Africa) viennent de signer une convention destinée à promouvoir leurs activités de mobile-banking (porte-monnaie électronique). Et à travers ce partenariat, UBA émet de la monnaie électronique et ONATEL en assure le traitement technique et la distribution via sa plateforme Mobicash.

Pour rappel, Mobicash, le porte-monnaie électronique d’ONATEL, offre plusieurs services (dépôt d’argent, retrait, transfert national et international, paiement des factures, recharges…).

Rédaction Infomediaire.