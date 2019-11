Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a annoncé le lancement prochainement de la plateforme nationale d’appui à l’entreprise, en tant que guichet unique qui offre aux porteurs de projets et aux entrepreneurs les informations nécessaires et les procédures liées aux politiques et aux mécanismes d’appui. Intervenant à la Chambre des conseillers, El Otmani a indiqué que le lancement de cette plateforme nationale vise à mettre en place un cadre de référence global à même de relever les défis auxquels font face les PME. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur les efforts consentis en matière d’amélioration du système d’investissement, notamment dans les domaines liés à la réforme du système de garantie et à la mise en place d’une stratégie nationale d’inclusion financière et d’un cadre de référence dédié aux mécanismes d’appui mis à la disposition des moyennes, petites et micro-entreprises.