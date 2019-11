La police nationale espagnole a résolu une affaire d’escroquerie impliquant plusieurs entreprises dans cinq provinces du pays ibérique et qui a coûté environ 3,5 millions d’euros à la sécurité sociale.

Cette opération, menée en collaboration avec la trésorerie générale de la sécurité sociale, s’est soldée par l’arrestation de quatre personnes, tandis que deux autres ont fait l’objet d’une enquête, précise mercredi un communiqué de la police.

L’enquête sur cette affaire, qui a commencé au début de cette année suite à plusieurs plaintes pour des fraudes présumées à la sécurité sociale, a concerné plusieurs personnes soupçonnées d’être responsables du non-paiement de cotisations d’une valeur totale de 3.449.660,77 euros.

Les agents de la police ont ainsi examiné les dossiers de plusieurs entreprises frauduleuses domiciliées dans les provinces de Badajoz, Cáceres, Salamanque, Tolède et de Valence, pour découvrir que leurs dirigeants, et même certains de leurs salariés, étaient impliqués dans divers délits contre la sécurité sociale, dont les fausses insolvabilités déclarées, la dissimulation d’actifs et la fraude aux prestations sociales.

Ils ont ainsi découvert que, pour éviter le paiement des sommes dues, les fraudeurs avaient adopté plusieurs pratiques délictueuses, dont la non immatriculation des salariés à la sécurité sociale, et le transfert de propriété d’actifs et de profits à des entreprises fictives, en vue de dissimuler les fonds existants.