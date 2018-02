Infomédiaire Maroc – Le ministre l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, en présence du Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche Maritime, Mbarka Bouaida, a présidé hier à Agadir, la réunion de la 10ème session du Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Et à cette occasion, le Conseil a pris connaissance du plan d’action de l’ANDA au titre de l’exercice 2018 qui prévoit plus de 66 actions à réaliser pour poursuivre le programme de développement d’une aquaculture durable au Maroc conformément aux orientations de la stratégie Halieutis.

Et après discussion des différentes thématiques de l’exposé de la Directrice de l’ANDA, le Conseil d’administration a procédé à la validation du bilan d’activité, ainsi que les budgets d’investissement et de fonctionnement au titre de l’exercice 2018.

