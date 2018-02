Infomédiaire Maroc – Un Protocole d’accord dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau et un accord-cadre d’assistance technique dans le domaine des eaux de surface et des eaux souterraines ont été signés entre le Maroc et le Tchad en vue de renforcer la coopération bilatérale en la matière.

Ces 2 accords s’inscrivent dans le cadre de la volonté du Maroc d’accompagner le Tchad dans ses secteurs socio-économiques et plus spécialement l’achèvement et la mise en œuvre du Plan national de développement de ce pays.

‘‘L’assistance technique du Maroc aidera le Tchad à résoudre plusieurs problèmes relatifs à la gestion de cette ressource naturelle’’, a annoncé à cette occasion le ministre tchadien de l’environnement, de l’eau et de la pêche, Sedick Abdelkerim Haggar.

Rédaction Infomédiaire