Infomediaire Maroc – Saudi Aramco : derrière ce nom se cache l’un des plus grands trésors du Golfe. La compagnie pétrolière saoudienne est assise sur les plus vastes réserves mondiales de pétrole : l’équivalent, selon ses estimations, de 260 milliards de barils de pétrole. Son plus proche rival, l’américain ExxonMobil, deuxième compagnie mondiale, en aurait 20 milliards.

C’est ce joyau, « le plus cher et le plus rare de la couronne saoudienne », selon un expert installé à Riyad, cité par Le Monde, que le régime saoudien se prépare à introduire partiellement en Bourse, à hauteur de quelque 5 % du capital.

La vente est censée voir le jour au second semestre 2018.

Et au 1er janvier dernier, les préparatifs ont semblé s’accélérer, quand le statut de la compagnie a été transformé en société par actions. A suivre ! ‎

Rédaction Infomediaire.