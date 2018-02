Infomediaire Maroc – Dans le cadre du développement de ses activités, People & Company, le cabinet conseil créé par Jamal Belahrach, ex Manpower et OCP, a rejoint BDO Maroc, membre du réseau du cabinet international BDO, le 5ème groupe mondial d’audit et de conseil présent dans 154 pays et employant 64 000 collaborateurs.

Cette association d’expertises a donné naissance à BDO People & Digital dont le CEO est Belahrach, qui devient également membre du board de BDO Maroc. Le cabinet BDO People & Digital aura une double mission : renforcer les expertises de BDO dans le conseil en matière de ressources humaines et de transformation digitale en Afrique, mais aussi conseiller les groupes marocains transnationaux dans leur adaptation, sur le territoire national et sur l’ensemble du continent, aux nouvelles mutations économiques et sociales.

Déclaration :

– ‘‘Le capital humain, conjugué à la révolution numérique et à ses conséquences sur les grandes organisations, est devenu une composante clé de la création de valeur durable pour les entreprises. En rejoignant BDO, People & Company participera à la diversification des savoir-faire du groupe. Nous mettrons à profit nos expertises auprès du top management des opérateurs économiques afin de les aider à anticiper les évolutions toujours plus rapides des marchés et de l’économie’’.

Jamal Belahrach, CEO de BDO People & Company

Rédaction Infomediaire.