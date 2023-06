L’Arabie saoudite a annoncé, jeudi, l’interdiction jusqu’au 15 septembre de toute activité professionnelle sous le soleil pendant certaines heures de la journée durant les mois chauds de l’été.

À partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, il est interdit aux ouvriers de travailler pendant la période allant de midi à 15 heures, indique un communiqué du ministère des Ressources humaines et du développement social.

« Cette décision s’inscrit dans le cadre de la protection de la sécurité et de la santé de ceux qui travaillent dans le secteur privé et de la prévention de tout ce qui peut entraîner des dangers pour la santé et leur fournir un environnement de travail sain et sûr », explique la même source.

Le ministère a appelé les chefs d’entreprise à modifier les horaires de travail en fonction de cette décision afin de protéger leurs employés, le but étant « une amélioration et une augmentation de la productivité ».

Le même département a également indiqué que les violations de cette décision peuvent être signalées par le biais d’un numéro unifié ou via l’application mobile du ministère.

Une décision similaire est également entrée en vigueur jeudi aux Émirats arabes unis, où le ministère des Ressources humaines a décrété l’interdiction aux ouvriers de travailler sous le soleil entre 12 h 30 et 15 h 00, heure locale.

En été, la région du Golfe a le climat le plus chaud et le plus humide de la planète. À cette période de l’année, les températures y avoisinent les 40°C tous les jours.