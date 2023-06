Dans le cadre de l’élaboration d’une étude sur le phénomène de la mendicité dans la société marocaine, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a lancé une consultation citoyenne – sur sa plateforme digitale (ouchariko.ma) -,afin de recueillir les perceptions, les avis et les propositions des citoyennes et citoyens concernant sur ce sujet.

« Le Conseil économique, social et environnemental s’est auto-saisi en vue de réaliser un avis sur la mendicité dans la société marocaine. L’objectif est d’examiner ce phénomène sous ses différents aspects et formes, et de formuler des recommandations pour y remédier dans le respect à la fois de la dignité et des droits fondamentaux des personnes et la protection de l’ordre public », est-il expliqué par le Conseil.

Au regard de l’intérêt de cette thématique, le Conseil lance cette première consultation via sa plateforme numérique « ouchariko.ma » pour recueillir la perception, les constats, et les propositions des citoyennes et citoyens sur ce sujet. Ladite consultation est ouverte du mercredi 7 juin 2023 à 15:00 au mercredi 28 juin 2023 à 16:00

Et le CESE d’annoncer qu’une seconde consultation sera lancée ultérieurement pour solliciter l’avis des citoyen.ne.s sur la pertinence des constats et des propositions retenues.