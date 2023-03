Le Conseil d’Administration d’Aradei Capital s’est réuni le 20 mars 2023 sous la présidence de Monsieur Nawfal BENDEFA pour examiner l’activité de la société et arrêter les comptes sociaux et consolidés en normes IFRS au 31 décembre 2022.

«L’année 2022 a été une année riche en réalisations sur le plan de l’investissement pour Aradei Capital, avec près de 100.000 m² de surface GLA développée et livrée et le lancement des travaux du 8ème Sela situé à Casablanca. La croissance organique soutenue par la reprise de la fréquentation et la dynamique locative positive confirme la solidité du business model de la foncière» a commenté Nawfal Bendefa, Président Directeur Général d’Aradei Capital.

En ce qui concerne les réalisations financières, Aradei Capital déclare avoir maintenu une structure de financement solide en 2022, avec une augmentation de capital de 250 millions de dirhams et un ratio Loan-To-Value maîtrisé de 37%.

« Le chiffre d’affaires est également en hausse de 15%, passant de 421 millions de dirhams en 2021 à 486 millions de dirhams en 2022. Par ailleurs, la Funds From Operations (FFO)-Part Groupe évolue de 204 millions de dirhams en 2021 à 239 millions de dirhams en 2022,soit une augmentation de 17% », indique la société dans un communiqué.

Par ailleurs, Aradei Capital dresse également le bilan de ses indicateurs opérationnels. Sur ce registre, la fréquentation des centres commerciaux et des galeries commerciales a atteint cette année 91 % de son niveau pré-crise de 2019 et 107 % de son niveau de 2021, est-il souligné.

« Près de 43 millions de visites ont été enregistrées en 2022 (+6 % par rapport à 2021),

témoignant du retour à la normale de l’activité post-Covid. La commercialisation a été dynamique, avec un taux d’occupation de 97%, et le taux de recouvrement a atteint 97 % à fin 2022 », indique la même source.

D’autre part, et au 31 décembre 2022 toujours, la valorisation du portefeuille de Aradei Capital (droits inclus) s’établit à 7,2 milliards de dirhams, soit une hausse de 17% par rapport à 2021. « Cette évolution, qui témoigne de la forte résilience du core business de la foncière et de la qualité de ses actifs, a été soutenue par le nouveau périmètre (Akdital Immo et Prism) », explique le management d’Aradei Capital dans la revue des réalisations financières de l’entreprise.