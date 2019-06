Loin des craintes économiques et des incertitudes liées au Brexit ou des querelles politiques sur fond d’une course effrénée à la succession de Theresa May à la tête du gouvernement britannique, les amateurs d’architecture au Royaume-Uni préfèrent regarder vers l’avenir, en dévoilant un projet innovant de première piscine « infinie » au monde qui verra bientôt le jour à Londres.

Il s’agit d’une immense piscine à débordement à 360 degrés, installée au sommet d’un gratte-ciel de 55 étages. Contenant 600.000 litres d’eau, ce bassin serait entouré de murs transparents.

Le fond de la piscine serait également transparent. Il pourrait donc servir de puits de lumière qui serait éclairé dans la nuit par des projecteurs changeant de couleur.

Baptisé « Infinity London », ce projet réalisé par The Compass Company, serait une première dans le monde, selon ses créateurs qui décrivent la structure comme « le seul bâtiment au monde à incorporer une piscine à débordement à 360 degrés ».

Pour que rien ne puisse gâcher la vue sur les toits londoniens, l’édifice ne disposera d’aucun escalier à l’extérieur de la piscine ou du bâtiment. Pour faire trempette, un escalier en spirale qui traverse l’eau est pensé au centre de la piscine.

« On a dû faire face à des challenges techniques importants, dont le plus gros a été : comment rentrer dans l’eau », souligne le designer et directeur technique du projet, Alex Kemsley, sur le site web de la société « The Compass Company ».

« La solution est basée sur l’écoutille d’un sous-marin, associée à un escalier en colimaçon tournant qui monte du fond de la piscine lorsque quelqu’un veut entrer ou sortir », a-t-il encore précisé.

« Infinity London » sera également dotée d’un fond et de parois transparents. « Lorsque nous avons conçu la piscine, nous voulions une vue ininterrompue, à la fois au-dessus et au-dessous de l’eau », a relevé M. Kemsley, ajoutant que pour la rendre visible la nuit tombée, le bâtiment et le bassin seront équipés de lumières.

La construction de l’immeuble, qui devrait également abriter un hôtel cinq étoiles, débutera en 2020 si partenaires et entrepreneurs confirment l’investissement.