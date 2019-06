‘‘La force du Maroc a toujours été l’unité dans la diversité. Chaque région marocaine a ses spécificités ce qui a fait du Royaume une mosaïque de cultures harmonieuses et fascinantes. Cette diversité est une source de fierté pour tous les Marocains et doit être toujours mise en avant. Il s’agit de l’un des facteurs les plus importants d’une intégration réussie des Marocains du monde dans la société d’accueil’’.

Mohamed Ameur, Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg