Infomediaire Maroc – Sur instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, l’Exercice combiné maroco-américain « African Lion 2018 » se déroule du 16 au 29 avril 2018 dans la région d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Tiznit, Ben Guérir et Kénitra sous la conduite et le contrôle opérationnel de l’Etat-Major de la Zone Sud.

La 15ème édition de cet exercice connaît la participation d’unités et d’observateurs militaires de 15 pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, en l’occurrence l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, la France, la Grande Bretagne, la Grèce, l’Italie, le Burkina Faso, le Tchad, l’Egypte, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Tunisie, en plus des Etats-Unis d’Amérique et du Maroc.

Et en marge de l’édition 2018 de l’exercice African Lion, une manœuvre aéronavale maroco-américaine, dénommée « Lighthning HandShake », est prévue en Atlantique au large des côtes marocaines, avec la participation, entre autres, de la frégate Mohammed VI et du porte-avions USS Harry Truman de la Marine américaine, ainsi que des avions de chasse des 2 pays.

Rédaction Infomediaire.