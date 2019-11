Dans un communiqué, l’Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine (DSCA), relevant du Département US à la Défense, annonce avoir délivré la certification requise pour informer le Congrès de la vente de 38 hélicoptères d’attaque AH-64 Apache et du matériel connexe, dont les lance-missiles de type Stinger, pour un montant de 4,25 milliards de dollars.

Et selon Le360 qui rapporte cette information, avec cette ‘‘big’’ transaction consentie, comme l’a bien souligné la DSCA dans son communiqué, au profit d’un ‘‘allié majeur des États-Unis hors-OTAN’’, l’état-major général des FAR aura ainsi comblé les besoins pressants de son armée en ce type d’appareils utilisés notamment pour l’appui aérien rapproché et les actions anti-chars.

L’AH-64 Apache, généralement équipé de mitrailleuses lourdes, de roquettes et de missiles air-sol, est conçu pour attaquer des cibles au sol, notamment des unités d’infanterie, des véhicules blindés et des bâtiments.