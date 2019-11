La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, jeudi, la finalisation de sa stratégie de transformation digitale pour la période 2020-2024, élaborée sur la base d’une étude réalisée par un cabinet de conseil spécialisé en stratégie.

La stratégie de transformation digitale de la CMR repose sur 4 axes majeurs à savoir « l’automatisation avancée des processus et fonctions de la chaîne de valeur », « l’évolution maîtrisée vers l’intelligence artificielle », « la dématérialisation et les parcours 100% numériques » et « l’omnicanal et la relation clients phygitale ».

Pour mettre en place cette stratégie, la CMR a fait appel à un cabinet de conseil spécialisé en stratégie, organisation et gouvernance d’entreprise, qui a adopté une démarche inspirée des pratiques de planification stratégique et opérationnelle.

La CMR s’est également appuyée sur un benchmark terrain auprès de plusieurs organisations, notamment GIP France, France Connect et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Inspirée du cadre référentiel pour la gouvernance des SI et des démarches théoriques de conception, d’ingénierie et de mise en œuvre de la digitalisation des organisations, cette étude se veut une référence pour les études stratégiques de transformation digitale des organisations.

Pour rappel, la CMR a lancé jeudi dernier à Skhirat, sa plateforme « e-Retraite CMR », dédiée à la gestion électronique des dossiers des pensions de retraite