Infomediaire Maroc – Après le succès de la 1ère vente Paris#Marrakech qui a totalisé près de 2,3 millions d’euros (M€) en décembre 2016, Artcurial a organisé, en simultanée à Paris et Marrakech, la seconde édition de cet évènement en mettant en valeur 2 chapitres : le 1er dédié à ‘‘Majorelle et ses contemporains’’, répondant ainsi à l’exposition inaugurale du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, et le second, ‘‘African spirit’’, consacré à l’art contemporain africain.

La sélection des 70 oeuvres a été réalisée par Olivier Berman, directeur du département orientalisme chez Artcurial, était plébiscitée par les collectionneurs internationaux.

Ainsi, la vente Paris#Marrakech a totalisé plus de 3,5 M€, au-delà de son estimation globale, avec près de 70% de lots vendus (+50% par rapport à 2016).

A noter que la vente a également enregistré 6 records du monde pour l’art africain contemporain.

