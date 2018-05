Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a procédé, ce jeudi au quartier Tabriquet à Salé, au lancement des travaux de construction d’un complexe d’animation artistique et culturelle, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 16 millions de dirhams, ce projet sera érigé sur un terrain de 3 000 m2 et devra constituer, à terme, un espace d’accueil, de service et d’animation artistique et culturelle, favorisant l’émergence de nouveaux talents parmi les jeunes générations et le développement de projets artistiques.

Le futur complexe devra bénéficier à plus de 20 000 jeunes par an. Il abritera un pôle Théâtre, un pôle Musique, un pôle Expressions corporelles, un pôle d’Arts graphiques et un Club du livre. Ce complexe sera réalisé dans un délai de 24 mois.

IM