Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret N 2.19.1078 portant réorganisation des conservatoires de musique et d’art chorégraphique.

Ce texte de loi ambitionne de surmonter certains obstacles liés à l’application des dispositions du décret N 2.14.666 du 1er décembre 2015 relatif à l’organisation des conservatoires de musique et d’art échographique, notamment celles concernant la nomination du directeur du conservatoire national et des conservatoires régionaux, a assuré le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu à l’issue du conseil.

Le nouveau projet de décret, a poursuivi Abyaba qui a présenté ce texte de loi, est porteur de nouvelles dispositions, dont la fixation du nombre des conservatoires, leurs catégories et sièges sur décision de l’autorité gouvernementale chargée de la Culture en coordination avec celle en charge des Finances, la détermination des missions de formation au sein des conservatoires, les cycles de formation et branches, outre le contenu du cahier des critères pédagogiques élaboré par la commission nationale de supervision et d’orientation pédagogique.

Il s’agit également du mode de gestion de la direction des conservatoires et des ressources humaines disponibles et la nomination du directeur du conservatoire national et des conservatoires régionaux de musique et d’art chorégraphique.

Le texte de loi souligne également la possibilité d’accès des candidats étrangers aux conservatoires suivant les mêmes conditions auxquelles sont assujettis les citoyens marocains, dans la limite de 10% des places disponibles