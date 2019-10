Quelque 72 projets culturels, artistiques ou créatifs ont été subventionnés au titre de l’année 2019, annonce le ministère de la Culture et de la Communication.

Après examen de 134 projets, le soutien a été réparti par la Commission de soutien aux projets culturels et artistiques sur la production musicale (60 projets sur 93), la promotion et la distribution du produit musical et des chansons (5 projets sur 19), les arts chorégraphiques (7 projets sur 22), précise le communiqué.

Le montant total des subventions accordées au titre de l’année 2019 se chiffre à 8 175 200 dirhams, soit une augmentation de 46,9% par rapport au montant octroyé en 2018, qui s’élevait à 5 565 000 dirhams.