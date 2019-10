L’encours sous gestion des OPCVM a connu une baisse de 1,41% à fin août 2019, passant de 461,33 milliards de dirhams (MMDH) (fin juillet) à 454,84 MMDH, indique, l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de plus de 8 MMDH, qui a concerné en grande partie les OPCVM OCT et les OPCVM OMLT, souligne l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information.

Les OPCVM Actions ont affiché la meilleure performance mensuelle avec 0,84 % d’augmentation tandis que les OPCVM Monétaires ont affiché la plus faible performance avec 0,22 %, ajoute la même source.

Et concernant les performances annuelles, l’ASFIM relève que les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure performance avec 8,68 % et les OPCVM Monétaires ont connu la plus faible performance avec 1,49%. A noter que, à fin août 2019, le nombre d’OPCVM est passé de 458 à 464 avec la création de 6 nouveaux fonds.