L’industrie avicole marocaine est fortement représentée à la 2è édition du Salon international de l’aviculture, « Poultry Africa 2019 », qui a ouvert ses portes mercredi à Kigali, au Rwanda. Ainsi, une vingtaine de délégués et exposants marocains représentant toute la chaine des valeurs du secteur avicole prennent part à cette expo-conférence, dont la cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc au Rwanda, Youssef Imani.

La participation du Maroc à ce salon, considéré comme l’un des plus grands rendez-vous de l’industrie avicole en Afrique et dans le monde, s’assigne pour objectif de promouvoir l’industrie avicole marocaine et le potentiel productif local ainsi que de communiquer sur les produits marocains et leurs avantages concurrentiels afin de renforcer leur positionnement sur le marché international, particulièrement africain.

…Et Kigali sollicite un coup de pouce marocain

Le Maroc et le Rwanda ont signé, à Kigali, un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’industrie avicole.

L’accord a été signé par le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA), Mohamed Youssef Alaoui, et le président de l’Association rwandaise de l’industrie avicole (RPIA), Andrew Butare, en présence de la ministre rwandaise de l’Agriculture et des Ressources animales, Gerardine Mukeshimana, et de l’ambassadeur du Maroc au Rwanda, Youssef Imani.

Et à cette occasion, Butare s’est félicité de la signature de ce mémorandum de coopération, exprimant la volonté de son pays de bénéficier de la riche expérience du Royaume dans le domaine de l’aviculture.