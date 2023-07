Le Royal Mansour Marrakech donne le coup d’envoi son École de cuisine. L’établissement « vient célébrer la diversité culinaire du Palace et offre la possibilité à chacun de perfectionner ses compétences et son savoir-faire aux côtés de Grands Chefs », souligne le management du Royal Mansour Marrakech dans un communiqué.

Et c’est une nouvelle expérience que le Palace propose avec l’ouverture de son école de cuisine. « Les passionnés de grande cuisine sont invités à découvrir des équipements professionnels de haute technologie. Un îlot central, où les apprentis cuisiniers du jour prennent place face au Chef, rappelle l’atmosphère chaleureuse et conviviale d’une véritable cuisine familiale. Enfin, une grande table de marbre placée sous une véranda ouverte sur le jardin clôture chaque session par un instant de dégustation des créations réalisées pendant les ateliers », détaille la même source.

Au programme de l’école, des ateliers de deux heures couvrant trois grandes thématiques :

Cours de Cuisine marocaine : recettes typiques de la cuisine marocaine, conseils techniques et astuces de grands chefs.

Cours de Cuisine italienne : initiation aux fondamentaux de la gastronomie italienne et cuisine des plats méditerranéens.

Cours de Pâtisserie : véritable invitation à vivre une expérience à la fois ludique et gourmande afin d’explorer les codes de la gourmandise en apprenant le mariage des saveurs et des techniques de pâtisserie inédites et avant-gardistes.

Faut-il le souligner, l’hôtel dévoile quatre restaurants de prestige. Ces tables comptent parmi les meilleures du continent africain. On y retrouve La Grande Table marocaine, La Grande Brasserie désormais sous l’égide d’Hélène Darroze, Le Jardin ou encore Sesamo, né de l’association avec le groupe Alajmo, où le Chef multiétoilé Massimiliano Alajmo propose une cuisine italienne simple, gourmande et familiale, dans un décor digne des plus beaux palais vénitiens.