Le Kenzi Tower Hotel est ravi de présenter ses offres estivales variées, offrant une occasion unique de vivre Casablanca d’une manière nouvelle et passionnante. Que vous soyez à la recherche d’une escapade en famille, d’une détente totale ou de moments de découverte, notre hôtel emblématique est prêt à vous accueillir dans une atmosphère de luxe et de confort.

Un été shopping et culture

Séjournez dans la tour emblématique et bénéficiez d’une escapade luxueuse avec un service personnalisé. Les trésors de la ville et les boutiques élégantes seront à votre portée. L’offre comprend un séjour en chambre Deluxe Sky View avec petit déjeuner buffet. Transfert aller-retour en ville offert et 15 minutes de réflexologie plantaire au SPA offert.

Prix :

La chambre single est à 1650 MAD HT par nuit.

La chambre double est à 1850 MADHT par nuit.

Package nuits de noces : L’écrin idéal pour commencer votre de conte de fées

Au Kenzi Tower Hotel votre amour s’élève très haut. Nous transformons vos rêves en réalité pour une nuit de noces féerique qui restera gravée à jamais.

L’offre comprend : Traitement VIP, décoration florale, petit déjeuner servi en chambre, 1 massage de 30 minutes pour le couple dans une cabine double, late checkout à 15h00 à 2250 MAD HT par nuit.

OFFRE SPÉCIALE MARIÉE :

Hammam royal d’une heure, massage traditionnel de 50 minutes, soin de visage KO BI DO Cinq Mondes de 50 minutes à 1300 MAD au lieu de 1750 MAD.

NB : Ces offres sont valables jusqu’au 31 aout 2023 et soumises à conditions et selon disponibilité.