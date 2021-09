Asmae Rhlalou, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élue présidente du Conseil de la ville de Rabat, lors d’une séance de vote tenue vendredi.

A l’issue de cette séance tenue au siège de la préfecture, Rhlalou a recueilli 58 sur les 81 voix que compte le conseil, contre 8 voix pour Badia Bennani (PJD), 7 voix pour Hassan Lachgar (USFP) et six abstentions.

Elle a bénéficié du soutien des élus du Parti authenticité et modernité (PAM) et du Parti de l’Istiqlal (PI), en plus de ceux de sa propre formation politique.

Le RNI avait décroché 23 sièges au niveau des cinq arrondissements de la capitale au cours des élections communales organisées le 8 septembre dernier.

A cette occasion, la nouvelle présidente du conseil de Rabat a qualifié d’”historique” son élection en tant que première femme maire de la capitale, tout en saluant le bon déroulement du vote.

“En tant que maire, je vais agir de concert avec la majorité et l’opposition dans l’intérêt de la ville et sa population”, a-t-elle déclaré au terme de la séance de vote, affirmant qu’elle “tend la main à tout le monde pour parvenir à améliorer les conditions de vie de la population”.