Les forces de l’ordre marocaines n’ont pas eu recours aux tirs par balles, lors de l’assaut des migrants devant le point de passage entre Nador et Melilia, a assuré mercredi à Rabat la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, affirmant que les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique consécutive à la bousculade.

« Les autorités, les associations non gouvernementales ainsi que les migrants blessés hospitalisés ont tous unanimement soutenu qu’il n’y a pas eu de recours aux balles et que les forces de l’ordre ont utilisé des matraques et du gaz lacrymogène », a-t-elle affirmé lors d’un point de presse pour la présentation du rapport préliminaire de la mission d’information mandatée par le CNDH sur l’incident tragique devant le point de passage entre Nador et Melilia.

La présidente du CNDH a précisé que les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique sur suffocation provoquée par la bousculade et l’agglutination d’un nombre important de victimes, dans un espace hermétiquement clos. Les conclusions préliminaires soulignent, a-t-elle relevé, que l’autopsie demeure la seule voie à même de vérifier avec précision les causes de décès dans chaque cas.

Le nombre de personnes décédées lors de cet incident est de 23 décès, a-elle-dit, ajoutant que parmi elles, cinq sont arrivées à l’hôpital en état de mort, alors que le nombre de blessés est de 217, dont 77 parmi les migrants et 140 parmi les forces publiques.

Aucune des personnes décédées lors de la tentative de franchir la clôture n’a été enterrée, a-t-elle ensuite affirmé, notant que la mission d’information s’est assurée du nombre des corps lors de sa visite à la morgue.

La mission composée du président de la Commission régionale des droits de l’homme (CRDH) de la région de l’Oriental, du président de la CRDH du Souss-Massa, du directeur de la protection et du monitoring du CNDH et d’un médecin, membre de cette commission, a collecté des données et a recueilli les faits et les informations concernant ces incidents.