La cheffe cuisinière marocaine Najat Kaanache a remporté le prix »Cheffe pionnière’’, décerné par le prestigieux magazine espagnol ‘’ELLE’’.

Cette distinction a été remise à Najat Kaanache, qui présente une émission dédiée à la cuisine marocaine sur ‘’Canal Cocina’’, lors du gala ‘’ELLE Gourmet Awards 2022’’, tenu, lundi, en présence de plusieurs personnalités espagnoles du monde de la politique, de l’art, de la culture et des médias.

‘’Najat Kaanache comprend le concept de fusion à la perfection. Elle sait combiner la gastronomie marocaine et espagnole, comme on peut le déguster dans Nur, son restaurant à Fès’’, indiquent les organisateurs.

Pour le jury du Prix, ‘’il n’y a personne mieux que Najat Kaanache pour gagner le prix de Cheffe pionnière’’.

Propriétaire et cheffe du restaurant NUR à Fès, Najat est acclamée par la critique, aussi bien en Europe, qu’aux États-Unis et en Amérique Latine. Elle applique différentes techniques qu’elle a apprises à l’étranger auprès de chefs de renommée mondiale, avec lesquels elle a travaillé, avant de se pencher sur la cuisine marocaine.

Aujourd’hui, elle met en lumière la gastronomie marocaine, rendant hommage à la diversité culturelle et agricole du Maroc, si jalousement préservée.

Najat a grandi dans le Pays basque espagnol avec sa famille. Elle a d’abord étudié le théâtre et le cinéma à Madrid et à Londres pendant deux années et demi, avant de décider de suivre son cœur en s’installant aux Pays-Bas, pour commencer à travailler en tant que cheffe cuisinière, d’abord en tant qu’indépendante. Elle travaillera, par la suite, dans les restaurants les plus prestigieux de la planète.