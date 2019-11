Le président de l’institution du médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a été élu à Istanbul en tant que membre du bureau de gestion de l’association des ombudsmans des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

L’élection de Benalilou a eu lieu en marge de la 2ème conférence internationale des médiateurs qu’abrite Istanbul du 18 au 19 novembre, et à l’occasion de la tenue de l’Assemblée générale de l’association des ombudsmans des pays de l’OCI, aux côtés des médiateurs de la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan, Djibouti, Pakistan et le Soudan.

Il est à rappeler que la conférence, à laquelle prennent part plus de 200 participants représentant, en plus de la Turquie, 59 Etats, a abordé plusieurs sujets notamment les mécanismes d’orientation de l’action des administrations, les principes de bonne gouvernance et le rôle des institutions de médiation