Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 2/3 des investissements directs à l’étranger (IDE) du Maroc sont destinés à l’Afrique, ce qui fait du Royaume le 2ème investisseur africain dans le continent et le premier dans sa région de l’Afrique de l’Ouest.

Les exportations marocaines sont passées de 2 à 21 milliards de dirhams