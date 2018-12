Infomédiaire Maroc – Le vice-président de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abdelkébir Berkia, a été reconduit, ce jeudi à Dakar, à son poste de secrétaire général de l’Association internationale des régions francophones (AIRF), qui a tenu les travaux de son assemblée générale dans la capitale sénégalaise.

Co-fondateur de l’AIRF, Berkia a été réélu pour un mandat de trois ans à la tête du secrétariat général de cette instance, tandis que la région Rabat-Salé-Kénitra a été élue membre du conseil d’administration de l’AIRF.

L’ordre du jour du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’AIRF comprenait, notamment, la présentation et approbation des bilans moral et financier et du rapport d’activités des trois groupes de travail issus du conseil d’administration de l’association.

Ce conclave a été l’occasion pour les régions participantes de tenir des rencontres institutionnelles de haut niveau permettant le réseautage et des rencontres networking avec des entrepreneurs internationaux.

En prélude à cette assemblée générale, la capitale sénégalaise a abrité les rencontres économiques de l’AIRF et de la CPCCAF (conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones), sous le thème « Coopération décentralisée et développement économique, mobilisation du secteur privé ».

Ces rencontres ont servi de plateforme pour les participants de débattre des moyens à même de réaliser le développement économique, d’appuyer la décentralisation et de consacrer le rôle des régions. Il s’agissait également de prospecter les mécanismes de financements des projets, de promouvoir la culture et de soutenir la jeunesse et la formation.

De plus, les participants ont examiné nombre de questions d’actualité ayant trait à la coopération internationale décentralisée, au développement économique, à la mise en place d’un climat propice à l’investissement pour le secteur privé, aux énergies renouvelables, à l’agriculture et à d’autres projets concernant les smart cities.

En marge de cette assemblée générale, une rencontre a été tenue entre des régions marocaines et mauritaniennes, l’occasion pour débattre des moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les régions des deux pays. Cette rencontre s’est déroulée en présence du président de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, du président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui et des vice-présidents des régions Souss-Massa et Draa-Tafilalet, respectivement Ahmed Zahidi et Fadel Fadil.

Créée en 2002, l’AIRF a pour but d’établir entre les collectivités, territoires et communautés régionales francophones des coopérations, des échanges d’informations et d’expériences touchant à leurs domaines d’activité.

Elle bénéficie du statut consultatif spécial de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC-ONU) et du statut consultatif accordé aux Organisations internationales non gouvernementales (OING) par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Rédaction Infomédiaire