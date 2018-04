Infomédiaire Maroc – Laïdi El Wardi, Directeur Général de la Banque Centrale Populaire, est actuellement l’Invité de l’Infomédiaire.

Et dans cet entretien, El Wardi revient notamment sur le lancement récent par la banque de l’application ‘‘Bpay’’ pour le paiement mobile. ‘‘Au Maroc, le cash coute pas moins de 7 milliards de dirhams par an en transport, en trésorerie, en risques opérationnels (…) Le fait par exemple pour la BP d’avoir tout récemment encore lancé l’application ‘Bpay’ aidera bon nombre de nos concitoyens à mieux gérer leurs dépenses (…) L’application n’est rien d’autre qu’un ‘wallet’ électronique qui permet d’effectuer toutes ses transactions commerciales en ayant en permanence une visibilité sur ce que qui a été dépensé et sur le solde disponible (…) Des transactions ont déjà commencé à être opérées et nous avons été surpris par l’importance des montants utilisés’’… Lire l’Entretien

Rédaction Infomédiaire