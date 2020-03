Le premier workshop national du Laboratoire d’innovation en assurance inclusive (The Inclusive Insurance Innovation LAB) se tient ces 4 et 5 mars à Rabat.

Cet événement, organisé à l’initiative de l’Access to Insurance Initiative (l’Initiative Accès à l’assurance – A2ii) en collaboration avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), vise à entamer les premières réflexions, à dresser un état des lieux de la question de l’assurance inclusive au Maroc et à définir le plan d’actions futur, indique un communiqué de l’ACAPS.

Le LAB, qui est déployé par A2ii au niveau international et auquel le Maroc prend part aux côtés de l’Argentine, l’Inde et le Rwanda, est un projet d’innovation et de leadership qui vise à encourager des équipes multipartites à proposer et à mettre au point des solutions innovantes à même de renforcer le développement de l’assurance inclusive, poursuit-on de même source.

Le Maroc est représenté dans le LAB par une équipe pluridisciplinaire constituée de l’ACAPS et de différents acteurs intervenant dans le secteur des assurances.

L’A2ii a pour mission d’encourager et de soutenir les superviseurs en renforçant leurs capacités et compréhension afin de faciliter la promotion d’une assurance inclusive et responsable, réduisant ainsi la vulnérabilité