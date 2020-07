Dans une société en pleine mutation digitale, le courtier en assurances Beassur Marsh et le groupe media Geomedia sont heureux d’annoncer le lancement d’AssurH24, le premier site de souscription d’assurance en ligne. Ce secteur, encore peu enclin à la digitalisation, passe ainsi à la vitesse supérieure avec cette plateforme innovante qui propose d’assurer son véhicule ou son voyage, dans un premier temps.

Souscription en ligne, en agence ou par téléphone : c’est vous qui choisissez ! Soucieux d’offrir les meilleurs offres et services pour faciliter le quotidien des consommateurs, le site

AssurH24.ma se veut intuitif, facile d’accès pour permettre aux internautes d’obtenir un devis en 5 minutes ou de souscrire un contrat d’assurance auto ou voyage, rapidement, simplement en quelques clics.

Et parce qu’on aime avoir le choix, AssurH24.ma propose également de souscrire son contrat par téléphone ou directement dans son agence située à Casablanca. Une équipe d’experts est également disponible par téléphone pour conseiller et accompagner les clients dans leur démarche.

Des offres au meilleur prix !

Tout nouveau client de AssurH24 bénéficiera d’offres pré-négociées au meilleur prix.

• L’assurance Voyage est proposée à 450 Dh par an pour toute la famille (1 véhicule compris), un prix compétitif pour permettre au plus grand nombre de voyager en toute tranquillité.

• L’assurance Auto, quant à elle, présente des formules tout aussi attractives et adaptées à tous les besoins et budgets, à partir de 2239 Dh.

Pour rappel, AssurH24 est issu d’un partenariat d’envergure entre le groupe Geomedia (H24Info,

Plurielle, L’Officiel…) et le cabinet de courtage en assurances Beassur Marsh. Une alliance qui repose sur un modèle innovant : Beassur Marsh apporte l’expertise et les ressources compétentes en assurance et le groupe Geomedia met à disposition ses espaces de promotion et son savoir-faire dans le marketing en ligne.

« De plus en plus de marocains auront recours à Internet pour souscrire une assurance. Souscrire sur AssurH24 en ligne permet d’acheter plus rapidement, à tout moment et au meilleur prix. En somme, nous offrons une nouvelle expérience client plus en ligne avec la digitalisation et les nouvelles habitudes de consommation de services », a déclaré Mehdi TAZI, Président Directeur Général de Beassur Marsh.

« Nous avons choisi cette association de deux compétences pour apporter à nos clients la meilleure expérience digitale et le meilleur savoir-faire en assurance. L’objectif est d’offrir une solution simple et efficace aux utilisateurs pour leur faire gagner du temps. En pleine crise du Covid-19, on a pu constater l’importance de la digitalisation des secteurs, devenue impérative, voire vitale pour certains secteurs. » a déclaré Mohamed LARAKI, Président Directeur Général de Geomedia.