L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a mis à la disposition de ses usagers et partenaires institutionnels 14 services en ligne, dans le cadre de sa nouvelle stratégie 2020-2024.

Ainsi, deux services en ligne ont été mis en place au profit des bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED), à savoir le service de suivi de l’état d’avancement des cartes RAMED, via le lien (http://www.anam.ma/suivi-ramed), permettant aux bénéficiaires du RAMED de faire le suivi en ligne de l’état d’avancement du traitement et de la production de leurs cartes et l’application web destinée à faciliter l’accès aux soins aux bénéficiaires du RAMED, en attente de production de leurs cartes (http://ramed.anam.ma), a indiqué l’ANAM dans un communiqué.

Concernant les assurés du Régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO), le service de dépôt et le suivi des réclamations AMO est disponible via le lien (http://anam.chikaya.ma/index.php?page=citoyen.AjoutDemande).

Il s’agit du portail “Chikaya” qui permet aux assurés AMO, organismes gestionnaires, associations et départements gouvernementaux de soumettre leurs dossiers de réclamations et faire le suivi en ligne de l’état d’avancement du traitement de leurs requêtes. De même, le service de déclaration des étudiants à l’AMO, est disponible à partir du lien (http://cme.anam.ma/).

S’agissant des professionnels de santé et laboratoires pharmaceutiques, le service de demande d’octroi du code INPE aux professionnels de santé et établissements de soins des secteurs privé et public, se fera à partir du lien ([email protected]), souligne la même source, notant que l’ANAM veille à l’attribution de ce code INPE dans un délai ne dépassant pas 48h, à compter de la date de réception du dossier complet.

Le service de dépôt et de suivi des demandes d’intégration de médicaments au niveau du GMR, est disponible via le lien (https://e.labo.anam.ma).

Cette plateforme met à la disposition des laboratoires pharmaceutiques un service simplifié, interactif, et sécurisé leur permettant, entre autre, de procéder au dépôt et au suivi de leurs demandes d’intégration des médicaments à la liste des médicaments remboursables au titre de l’AMO “GMR”.

De plus, le service de suivi des dossiers soumis à la Commission de la transparence, est joignable à partir du lien (https://ct.anam.ma).

Par ailleurs, d’autres services sont mis en place, notamment le guide des médicaments remboursables “GMR”, à partir du lien (http://www.anam.ma/regulation/guide-medicaments/recherche-de-medicaments-par-nom/), l’annuaire des professionnels de santé, via (http://www.anam.ma/regulation/referentiel-des-professionnels-de-sante/annuaire-des-professionnels-par-etablissement/), la plateforme d’échange des données de l’AMO, à partir du lien (https://e-docs.anam.ma), le service des appels à candidatures de l’ANAM, à partir du site de l’Agence (www.anam.ma).

Le service des commandes publiques, à savoir les dossiers d’appel d’offres, des consultations et des demandes de manifestation d’intérêt peuvent être téléchargés à partir du site web de l’ANAM (www.anam.ma) et du portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

De même, le dépôt des plis des concurrents peut être fait par voie électronique via le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma), poursuit l’ANAM, soulignant que le service du bureau d’ordre électronique est disponible via le lien (https://courrier.gov.ma/virtualbo/) et le service de demande d’informations supplémentaires, à partir du lien (http://www.anam.ma/lagence/nous-contacter/).

En outre, l’Agence met à la disposition de tout demandeur d’informations supplémentaires, non disponible au niveau du portail, un formulaire de contact à remplir en renseignant les coordonnées du demandeur et la nature de l’information demandée.

Le développement de ces services en ligne s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour assurer une gestion optimale de cette situation exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), note le communiqué, ajoutant que la stratégie 2020-2024 fait de la digitalisation des services un levier essentiel pour la modernisation du fonctionnement de l’Agence, la simplification de ses procédures et l’amélioration de la qualité de ses prestations.