Le Conseil de Bank Al-Maghrib, réuni mardi, a adopté une nouvelle série de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie de covid-19 et à soutenir la relance de l’économie et de l’emploi.

Le Conseil a décidé ainsi, après la baisse de 25 points de base en mars dernier, de procéder à une deuxième réduction du taux directeur de 50 points de base, le ramenant à 1,5%, et de libérer intégralement le compte de réserve au profit des banques, indique un communiqué de BAM rendu public à l’issue de la deuxième session trimestrielle de l’année du Conseil de la Banque.

Dans le même sens, Bank Al-Maghrib a mis en place des dispositions spécifiques pour fournir un appui au refinancement des banques participatives et aux associations de microcrédit.

Ces nouvelles décisions, conjuguées aux différentes mesures d’assouplissement déjà mises en œuvre, notamment l’élargissement du collatéral éligible à ses opérations de refinancement, le renforcement de ses programmes non conventionnels, ainsi que l’allègement temporaire des règles prudentielles, devraient contribuer, avec celles prises par le Comité de Veille Économique, à atténuer l’impact de la pandémie et à soutenir la relance de l’économie et de l’emploi.

Au regard de la conjoncture particulière qui prévaut actuellement, la Banque veillera, plus que par le passé, à la transmission de ses décisions à l’économie réelle et fera le point régulièrement à ce sujet avec le plus haut management du système bancaire, souligne BAM, notant qu’elle a déjà affiné le cadre de ses opérations de refinancement pour favoriser davantage les banques qui déploient le plus d’efforts dans ce sens.