Matmut annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Attijariwafa bank Europe qui proposera, dès le 11 juin, les solutions d’assurance habitation du mutualiste au sein de ses agences françaises.

Des offres d’assurance automobile Matmut seront également commercialisées dans le réseau bancaire, à compter d’octobre 2019, annonce la mutuelle rouennaise dans un communiqué en indiquant que d’autres contrats de sa gamme dommages seront ensuite proposées à horizon 2020.

Dans le cadre de ce partenariat, Matmut garde la gestion des contrats commercialisés dans le réseau d’agences Attijariwafa bank Europe, « Inter Mutuelles Assistance, dont la Matmut est actionnaire, est par ailleurs déjà partenaire d’Attijariwafa bank Europe, dans le cadre d’un contrat d’assistance aux personnes », peut-on lire. « Nous accompagnerons avec le plus grand soin les conseillers d’Attijariwafa bank Europe dans leur mission de conseil », indique par ailleurs Olivier Requin, DGA Assurance IARD de la Matmut qui s’est engagée à former les responsables d’agence et conseillers du réseau bancaire.