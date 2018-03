Infomédiaire Maroc – Attijariwafa bank Europe, en partenariat avec Garantie privée, filiale d’Ealis Group, propose désormais à ses clients en France, 2 nouvelles offres d’assurance leur permettant de se protéger contre la perte et le vol de leurs papiers et clefs, l’utilisation frauduleuse de moyens de paiements et le vol ou bris accidentel de leur téléphone mobile.

Et grâce à cette nouvelle offre d’assurance, Attijariwafa bank Europe enrichit sa gamme de produits et services pour répondre aux besoins et attentes de ses clients en proposant à ces derniers des produits d’assurance de qualité.

Rédaction Infomédiaire