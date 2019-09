La Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’assurance du Maroc (FNACAM) organise une rencontre avec les intervenants du secteur, le 11 septembre prochain à Casablanca. Des participants de renom ont répondu présents à l’invitation du Président Farid Bensaïd pour réfléchir aux problématiques concrètes qui touchent aujourd’hui le secteur, telles que la fiscalité, le revenu des intermédiaires ou encore le développement du digital. Ils tenteront d’apporter leur éclairage et de proposer des solutions concrètes aux challenges dont le secteur doit faire face. Ce rendez-vous annuel est ouvert à tous les intermédiaires – agents et courtiers – mais également à tous les acteurs du secteur des assurances.

A travers cet évènement, la FNACAM, association membre de la CGEM, souhaite construire une nouvelle dynamique pour servir au mieux les intérêts des intermédiaires, quels que soit leur statut et leur taille. La manifestation sera également l’occasion de célébrer les 25 ans de la FNACAM.