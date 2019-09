Le Maroc a pris la présidence de l’Instance arabe des énergies renouvelables pour les deux années à venir, en marge du sixième Forum international et cinquième Forum arabe des énergies renouvelables, tenus récemment dans la capitale jordanienne.

Pour rappel, l’Instance arabe des énergies renouvelables est une institution arabe qui assiste les sociétés arabes pour changer leur comportement et culture se rapportant à l’utilisation des énergies à travers la sensibilisation et l’action pour le transfert des technologies des énergies renouvelables et promouvoir l’efficacité énergétique dans le monde arabe.

Parmi les objectifs de l’instance figurent notamment le transfert des technologies et la contribution pour trouver des opportunités d’emploi dans le domaine des énergies renouvelables dans la région arabe.