Le résultat net du secteur des assurances s’est élevé à 2,8 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1) de 2022, en augmentation de 19,2% par rapport à une année auparavant, soit le niveau le plus élevé depuis 5 ans, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Cette embellie a profité aussi bien aux assureurs directs qu’aux réassureurs exclusifs, indique l’ACAPS sur un document sur la situation du secteur des assurances et de la réassurance au titre du 1er semestre 2022, précisant qu’avec 2,6 MMDH, le résultat net des assureurs directs s’est apprécié de 11,3% contre 21,3% un an auparavant.

Quant aux réassureurs exclusifs, ils ont vu leur résultat net marquer un bond de 223,3% à 288,7 millions de dirhams (MDH), qui survient après une chute importante de 50,5% enregistrée au S1-2021, fait savoir la même source.

Par ailleurs, le document fait ressortir que le bon comportement des activités technique et financière durant les six premiers mois de l’année en cours s’est traduit par une amélioration des fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance.

Ceux-ci ont atteint 451 MMDH en hausse de 1,2% par rapport à fin 2021. Cette amélioration a concerné aussi bien les assureurs directs (41,7 MMDH, +1,1%) que les réassureurs exclusifs (3,4 MMDH, +2,3%).