Le résultat net global des entreprises d’assurances et de réassurance s’est établi à 2,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 15,1% par rapport à la même période de 2020, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Dans une publication sur les indicateurs du secteur au titre du premier semestre 2021, l’ACAPS précise que les entreprises du secteur ont affiché des évolutions contrastées, notant, dans ce sens, que les assureurs directs ont comptabilisé un résultat net en hausse de 21,3%, marquant un retour à la dynamique positive, après la baisse de 25,2% enregistrée au premier semestre 2020.

A contrario, le résultat net des réassureurs exclusifs a accusé une forte baisse pour s’établir à 89,3 millions de dirhams (MDH).

Au volet des placements affectés aux opérations d’assurances et de réassurance, ils ont maintenu leur rythme de croissance et se sont appréciés de 2,8% par rapport à fin décembre 2020. Ils s’élèvent désormais à 188,4 MMDH (en valeur d’inventaire), soit 70,5% de l’actif total des entreprises d’assurances et de réassurance.

La structure du portefeuille de placements affectés des assureurs directs demeure globalement inchangée et dominée par les actifs de taux (51,6%) et les actifs d’actions (42,5%), note l’ACAPS. S’agissant des fonds propres des assureurs directs, ils ont affiché une hausse de 0,8% à 40,4 MMDH, au moment où, ceux des réassureurs exclusifs ont baissé de 26,4% à 2,4 MMDH. Au global, les fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance se sont dépréciés de 1,2% à 42,7 MMDH.